خلال النصف الأول من العام الجاري اكثر من 110 آلاف تقدموا للجوء إلى ألمانيا

جهينة نيوز

ارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى ألمانيا، في يوليو/تموز المنصرم، بنسبة 14.7 بالمائة، مقارنة بيونيو/حزيران الماضي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن 15 ألف و199 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء إلى دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية، في يوليو الماضي.

وأشارت الخارجية، أن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة 14.7 بالمائة مقارنة بيونيو حزيران الماضي، بحسب "الأناضول".

وأضاف البيان، أن عدد المتقدمين بطلبات لجوء في يونيو الماضي، بلغ 13 ألف و354 شخصاً، وفي مايو/آيار الماضي، 12 ألف و494 شخصا.

وأوضح أن السوريين، يشكلون أغلبية متقدمي طلبات اللجوء خلال يوليو تموز، حيث بلغ عددهم 3 آلاف و786 شخصا، وتلاهم العراقيون بألف و415 شخص.

ولفت البيان، إلى أن 110 آلاف و324 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو تموز 2018.