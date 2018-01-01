مليون دولار لتنفيذ البنية التحتية لمشروع قرية عمريت السياحية

جهينة نيوز

نظمت مديرية سياحة طرطوس خلال النصف الأول من العام الحالي 15 مخالفة بحق بعض المنشآت السياحية لعدم إعلانها عن الأسعار ومخالفتها التعليمات الوزارية كما نفذت إغلاقين لمنشآت إطعام سياحي وقامت بأربع جولات لدورية الرقابة المشتركة و33 جولة على مواقع العمل والمنشآت السياحية.

ونقلت صحيفة تشرين عن مدير سياحة طرطوس المهندس يزن الشيخ قوله: بعد إصدار المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد تتم حالياً المتابعة مع مجلس مدينة طرطوس لإصدار مخططات البناء لمشروع ضاحية الفاضل، وتم تحويل مبلغ مليون دولار لإنجاز البنية التحتية لمشروع قرية عمريت السياحية وجرى الاتفاق مع ممثلي شركة انترادوس لتقديم الإضبارة التنفيذية للمشروع والحصول على رخصتي التشييد السياحية والبناء بهدف الإقلاع بالمشروع ورفع الحد الأدنى لبدل استثماره.

كما تم الانتهاء من عمل اللجنتين المكلفتين بدراسة رفع وتحديد الحد الأدنى لبدل استثمار مشروعي ضاحية الفاضل وفندق أرواد بما يضمن حقوق الدولة، وتم الانتهاء من عمل اللجنة المكلفة بدراسة البرنامج الزمني لمشروع فندق أساس والانتهاء من عمل لجنة استلام موقع مخيم وشاليهات الكرنك. وفيما يخص الترويج السياحي قال الشيخ: يتم التنسيق مع محافظة طرطوس ومجلس بلدة أرواد من أجل تنظيم مهرجانين سياحيين مركزيين في كل من الدريكيش وأرواد هذا الصيف.