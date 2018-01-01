التعليم العالي تنفي رفع سن التأجيل لطلبة الكليات العلمية

جهينة نيوز

نفت وزارة التعليم العالي ما تردد عن صدور قرار بشأن رفع سن التأجيل لطلبة الكليات العلمية من الـ32 إلى 37 عاماً أو أنها قامت بتخفيض سن التأجيل للكليات النظرية إلى 30 عاماً.

حيث جاء رد المكتب الصحفي في وزارة التعليم العالي بناء على شكوى تقدم بها عدد من طلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه يتساءلون فيها إذا كانت فعلاً وزارة التعليم العالي قد خفضت سن التأجيل لطلبة الدراسات العليا في الكليات الأدبية أو منحته كاملاً للطبية.

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر أي قرار يتعلق بهذا الموضوع (سن التأجيل) مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المعنية بصدور قرار كهذا، والموضوع يحتاج لدراسة من قبل جهات رسمية أيضاً قبل إصداره.

صحيفة تشرين