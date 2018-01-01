رغم شكاوى المواطنين.. التجارة الداخلية: لا وجود لأي دراسة لأجور النقل بين المحافظات!

جهينة نيوز

على الرغم من عودة طريق حرستا الدولي للعمل إلا أن ذلك لم ينعكس على أجور النقل في البولمانات أو الفانات التي تنقل الركاب بين المحافظات فبقيت على حالها من دون أي تخفيض على أسعارها وبقيت غصة في قلوب معظم مستخدمي هذا الطريق بسبب عدم توافر وسائل النقل الجماعي بشكل كافٍ.

المواطن حمد مسعود يقول: اضطررت للسفر من مدينة دمشق إلى مدينة طرطوس وبعد الذهاب لمكان تجمع الفانات بالقرب من مشفى المواساة فوجئت بأن الفانات أصبح مكان انطلاقها من السومرية لتترك مكانها للتكاسي حتى يتحكم سائقوها بنا إذ يطالبون من الراكب 3500 ليرة أجرة لنصل للسومرية، وهناك في كراجات السومرية شاهدنا حالة من الفوضى في الأسعار بين وسائط النقل الموجودة فكل وسيلة تطلب السعر الذي يحلو لها وسط غياب الجهات الرقابية التي تحدد تعرفة النقل بين المحافظات حسب المسافة الكيلو مترية، فأحد السائقين يطلب 3000 ليرة أجرة نقل لمدينة اللاذقية والآخر يطلب 3500 ليرة وغيرهم يكتفي بالـ 2500 إن كان لديه بعض من الضمير، ناهيك بالأسعار الخيالية والمرتفعة التي يطلبونها في أيام الأعياد والعطل متحكمين بنا وعند مناقشتنا لهم يكون جوابهم الدائم لنا (إذا عاجبك اطلاع وإذا مو عاجبك خليك هون وبلا ماتسافر) من دون حسيب أو رقيب عليهم مطالباً بضرورة التدخل السريع وإيجاد حل يرضي السائق والراكب على صعيد التعرفة.

المواطن أحمد سويداني يقول: مضطر في كل أسبوع للسفر إلى مدينة حمص وعند صعودي إلى الفان في كل أسبوع أتفاجأ بالسعر الذي يطلبه السائق، ففي كل مرة سعر جديد يختلف عن السعر السابق من دون أي رقابة على التعرفة التي يتقاضونها من قبل الجهات المعنية.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود أكد عدم وجود أي دراسة من قبل مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لتخفيض أسعار النقل بين المحافظات معتبراً أن التعرفة لم يتم تعديلها على الإطلاق سواء قبل الأزمة أو بعدها، وأكد مقصود أن الأسعار تحدد حسب المسافة الكيلو مترية لكل وسيلة نقل على حدة وهي محددة مركزياً بين المحافظات، علماً أن سقف هذه التعرفة هو 5ليرات سورية لكل كيلو متر، مشيراً إلى أن مديريات النقل بين المحافظات هي المسؤولة عن تطبيق التعرفة المحددة.