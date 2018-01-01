أبراج يوم السبت 2018/8/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 8/4: يملك قدرة كبيرة من المعطيات، ليس من النوع التقليدي، يحب العظمة، وكل شيء عملي، واقع عصامي في بناء نفسه، متغير أحياناً، يبرع في الاختراع ولا سيما بالكتابة والصحافة والسياسة، كريم ومتفهم ولطيف ومتعاون، يسبق عصره، سفر الى بلاد العربية، عازب أو مطلق يدخل القفص الذهبي، للبعض انتقال مفيد، ولادة طفل، بين الاشهر الثامن والتاسع امور عاطفية والعمل خلال الاشهر القادمة، يمكن عنده حركة اتصالات ومواصلات، ممكن سفر خارجي و عنده اكتشافات جديدة والسنة تصميم وقوة صلابة وعقارات وتوقيع عقود وزواج، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم ركز على الأمور المالية، فرصة على مال تحصل عليها من هدية من مكسب، اليوم مصر على أن يكون عندك مصاريف اصافية أو قبض أو دفع والأكيد هو دفع لكن ببساطة لا تصدر على نفسك أي أحكام لأن اليوم أنت بموقع أكثر قوة وتدعك ان تحدث تغيير عندك، تسعى لتجد قيمة مادية بتحركاتك، فرصة مالية، إذاً قرب أن تكون سعيد حتى تعود شعبيتك إلى شط الأمان مولود الحمل.

الثور: اليوم تتنفس صعداء، القمر وصل لبرجك معناه اليوم عودة للحلول السريعة، تتوضح أمامك الرؤية، تتخطى دون عراقيل، تتناغم مع ذاتك، تسيطر وتتزن بحياتك العملية سوف تكون معطاء، رتب اوضاعك دون عقد لأن اليوم تقدر أن تغير بمساراتك تصدر أوامرك، حيوية ونشاط ودقة ونظام لك، لا تعقد نهارك لأن القمر عندك مسيطر مولود الثور.

الجوزاء: اليوم متعب قليلاً مضغوط احتمال تشعر بالتعب وتعاني من مزاج متقلب وانطباع صعبة،سيطر على مشاعرك وخاصةً القمر بموقع سلبي بالنسبة لك، انتبه على تصرفاتك، احمي مصالحك، اجل أي عمل من جهد كبير، رفه على نفسك وكن منتبه من متطفلين يدخلوك في مشاكسات تتهور بمجال ضعيف وتفقد السيطرة وممكن قصة قديمة تظهر لذلك جرب اليوم أن تقفل الباب على أي حوارات وانتبه لصحتك وجرب أن تسمع اكثر اليوم مولود الجوزاء.

السرطان: مطلوب اليوم نهارك أن ترى نفسك لأنه نهار مرتاح، تنفذ رغباتك بوجه الرياح، تتعاون مع الأصدقاء، تذهب لمواعيد وللقاءات، حاول اثبات قدراتك، تخرج من الروتين الاعتيادي، تعلق أهمية على هذا النهار تتفاعل مع محيطك أصدقائك، بإمكانك تعتمد على صديق أو تطلب مساعدة وتنفذ أو تتعرف على وجه جديد، يوم للسهر والرفقة وممكن تفكر كثيراً واليوم الكلام لك مولود السرطان.

الأسد: اليوم تتعقل وتخطط بعيداً عن التنفيذ بسبب وجود مواجهات ومنافسة شديدة، تثبت مكانتك، تبحث على استقرارك وسلامتك، تبحث عن عمل، تدفع بمصالحك، اليوم ممنوع التسرع تصعد الخلافات لأن اليوم علاقات شخصية ممكن سمعتك، عليك ان تحافظ على صورتك لأنه يوجد امتحان لوجودك اليوم بهذا النهار مولود الأسد.

العذراء: اليوم اتصالات من مسافات بعيدة، تستقبل وتودع زوار، أوراق قصة قضائية، يحمل لك نهارك تفكير ببعض الخيارات، ربما بعض الأفكار أو بعض الغرباء، لقاءات بهدف توسيع آفاق واتصالات لمسافات بعيدة، لقاءات عذبة، قوة ونفوذ وتجربة خاصة لا تنسى، دقة القلب عالية اليوم، مقابلاتك جيدة مولود العذراء.

الميزان: اليوم تعيش أفضل من الامس، التصاق بجو عائلي تغييرات حسب عمرك، ربما تجد الأمان من المقربين أو تغييرات أو تداخل بحياتك المهنية والشخصية، تحصل على معلومات، تبحث عن مساعدات دعم عمل خيري صدقة الأمور المالية مشتركة فواتير استحقاقات، تقدم خدمة تشكر عليها، مشغول بأمور مالية وانتبه على صحتك وخاصةً اليوم داعم لك وتشجيع وشراكة وتعويض عندك مولود الميزان.

العقرب: اليوم تجد حلول لبعض المخارج لأزمة مهنية أو تنتبه على أوضاعك الشراكية أو تركز الضوء على علاقاتك الشخصية والمهنية، مطلوب منك دعم مؤازرة، عليك أن تنتبه اليوم، وتنسى نفسك اليوم بخدمة الأحبة، اليوم جيد لتغير ولتسعى ولوجود شراكة عملية أو عاطفية، واليوم ممكن أن يكون في أخبار سارة على صعيد الشركاء، اليوم اذا حصل تغيير أو عرقلة أو تأجيل تذكر أن القمر بمربعك مولود العقرب.

القوس: قد تشعر بضغوطات ويطرأ ما يهز وضعك ممكن تجد نفسك عندك تكاسل، يتراكم العمل عليك، يمكن لوم، دعك بتعاون بإمكانك ان تطلب مساعدة، يوجد تأجيل وعرقلة، استعد لبعض المفاجئات، انتبه على صحتك وغذائك، ممكن ان تعمل بأكثر من مكان أو مناوبة أو تشعر بأنك ضائع بحاجة لأحد أن يساعدك لكن لا تضغط لجهدك الجسماني، انتبه على صحتك لأن نهار ضغوطات مهنية عندك مولود القوس.

الجدي: اليوم أنت عنصر مفاجئ شعلة ممكن أن تكون أجواء غير عادية تمارس سلطتك على الجميع، الخبر الأهم ان نهارك يسجل موقف تتوصل فيه الى حل وسلام، شيء جديد عليك أن تكون متفهم مع الأولاد بالاخبار الجميلة، تستغل هذا النهار لوجهة نظرك لأنه تسلية ولهو عندك مولود الجدي.

الدلو: اليوم تشعر ببلبلة وتنسحب من مكان او موقع بسبب بعض العرقلات، تشعر بالامان من خلال البيت لذلك حاول اليوم تتحامل على جراحك تكتشف اليوم انك بحاجة للهدوء والسكينة وخاصة نهارك فيه بعض التعقيدات والغيرة والازمات العائلية محتملة، انت بحاجة لأحضان العائلة، لا تأخذ قرار لأن اليوم مزاجك قلق، ممكن قلق بشأن عائلي أو تكون بحاجة بأن تكون مرتاح وممكن تأجيل أو عرقلة اليوم أو عمل بالبيت أو تغيير شيء بقراراتك اليوم مولود الدلو.

الحوت: يناتبك شعور باقتحام الساحة لتعرف ماذا يجري من حولك لأن نهارك تنقل سفرة قصيرة، مقابلات حماسة شوق للتنقل تبادل آراء مع مقربين أخ أو جيران، ممكن بيع أو شراء أو استجواب أو امامك امتحان لكن بشكل عام ناجح نهارك، تعاملك اليوم جيد مولود الحوت.