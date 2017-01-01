إغلاق معبر "نصيب" حتى الاتفاق بين سوريا والأردن

جهينة نيوز

مازال معبر "نصيب" مغلقاً بانتظار اتخاذ قرار افتتاحه، من قبل الحكومتين السورية والأردنية.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن وزير النقل السوري "علي حمود" تأكيده أن الحكومة السورية لم تتلقَ أي طلب من الحكومة الأردنية لفتح المعبر من الجانب السوري، وأضاف "انتهينا من كل القضايا التي كانت تمنع الوصول إلى هذا المعبر وأخذنا المبادرة لتجهيز الطريق وإعادة صيانته لإمكانية تجهيزه من أجل تشغيل المعبر".

وتحدث وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي "جان إيف لو دريان"، عقد في العاصمة الأردنية عمان أمس الخميس، أن بلاده تنتظر طلباً رسمياً من الحكومة السورية لفتح المعبر الحدودي بين الجارتين.

وأشار إلى إن بلاده ليست مستعدة بعد لفتح المعبر، وأضاف "أنه من ناحية المبدأ نحن نريد حدوداً مفتوحة مع كل الدول العربية الشقيقة"، وأكد الصفدي أنه "عندما يأتي الطلب لفتح معبر نصيب سيخضع لنقاشات تضمن مصالحنا وأمننا".

والجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت منذ أيام بدأها تأهيل معبر "جابر" من الطرف الأردني، من خلال فتح مكاتب لشركات التخليص الجمركي كون المعبر يعتبر بوابة لنقل وتصدير البضائع بين البلدين، وطريقاً مهماً لتجارة الترانزيت.