تشيلسي يرغب في انتزاع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من النادي الملكي

جهينة نيوز

يدور الحديث عن رغبة تشيلسي الإنجليزي إلى في التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد، الذي عبر بدوره عن رغبته في الرحيل عن النادي الملكي ليتاح له لعب دقائق أكثر.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية أن الفريق الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ 54 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، الذي رفض اللعب في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتحدثت وسائل إعلام إيطالية عن رغبة "لوكا مودريتش" الرحيل إلى أنتر ميلان الإيطالي.

ويرغب الإيطالي "مازوريسيو ساري" المدرب الجديد لتشيلسي في تعزيز خط وسطه، وقال "وسط ميدان الفريق يفتقد لنوع خاص من اللاعبين رغم تنوع وجودة ما لدينا".

وتؤكد كل الأخبار إصرار "كوفاسيتش" على الرحيل.

والجدير بالذكر رغبة كل من ميلان وأنتر ميلان ومانشستر يونايتد وتشيلسي في ضم النجم الكرواتي الذي قدم أداءً جيداً في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018.