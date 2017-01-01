شهيد فلسطيني و220 جريحاً برصاص الاحتلال

جهينة نيوز

استشهد شاب فلسطيني يدعى "أحمد يحيى عطا الله ياغي" اليوم برصاص الاحتلال شرق غزة، فيما جرح 220 جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 90 منهم بالرصاص الحي، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت حشود المواطنين شرق بلدة خزاعة، شرق خان يونس، جنوب القطاع بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالرصاص، وإصابة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكان مئات الفلسطينيّين من سكان القطاع قد تدفّقوا إلى الشريط الفاصل للمشاركة في "جمعة الوفاء لشهيد الوفاء للقدس محمد دار يوسف"، منفذ عملية مستوطنة "آدم" في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران وصف مسيرات العودة بأنها "محطة عز"، وخلال مشاركته في المسيرات قال "نريد كسر الحصار مرة واحد وإلى الأبد وسندفع كل ما يلزم لتحقيق الهدف".

وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادرها معلومات عن اندلاع 27 حريقاً على الأقل منذ ساعات صباح اليوم الجمعة في منطقة محيط قطاع غزة نتيجة البالونات الحارقة والطائرات الورقية، التي أطلقها الشبان الفلسطينيون.

فيما استهدف الاحتلال الإسرائيلي نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق رفح، جنوب قطاع غزة بقذيفة مدفعية، دون الإبلاغ عن أي ضحايا.