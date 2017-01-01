أردوغان: خارطة الطريق في منبج لن تتأثر بالتوتر مع واشنطن

جهينة نيوز

رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "خارطة الطريق" المشتركة مع الولايات المتحدة بشأن مدينة منبج لن تتأثر بالتوتر الحاصل بين واشنطن وأنقرة.

ونقلت وكالات أنباء عن الرئيس التركي قوله في كلمة ألقاها يوم الجمعة في العاصمة أنقرة، أنه "لا يتوقع أن يؤدي التوتر الأخير في تغيير سير خارطة الطريق المشتركة بين البلدين".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي تتهمه أنقرة بدعم الإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية التركية أدانت الأربعاء في بيان، فرض واشنطن عقوبات على تركيا، ودعت الإدارة الأمريكية للتراجع عن "قرارها الخاطئ"، مؤكدة عزم أنقرة على الرد بالمثل على هذا الموقف الذي وصفته بـ" العدائي والعبثي".

وأجرى وزير الخارجية التركي، في وقت سابق، مباحثات مع نظيره الأمريكي، في سنغافورة، حيث تم بحث الملف السوري لاسيما قضيتي منبج وإدلب.

وكانت الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا في حزيران الماضي، على "خارطة طريق" بشأن منبج، القريبة من الحدود التركية والخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" التي تضم فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، وتنتشر فيها أيضاً قوات أمريكية وفرنسية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية-تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

وكالات