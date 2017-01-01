اعتداء على خط الماء القادم من الرستن يقطعها عن حماه وجزء من ريفها

جهينة نيوز

أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب المهندس مطيع العبشي أن انقطاع مياه الشرب عن مدينة حماة والعديد من التجمعات السكانية في ريفها يرجع إلى اعتداء سافر على خط الجر المغذي للمدينة القادم من منطقة الرستن.

فيما أكدت مصادر أهلية أن لغماً أرضياً انفجر بثلاثة مواطنين في منطقة تلبيسة أدى إلى إصابة اثنين ومصرع الثالث على الفور وسقوط جثته في قناة الري وجرفتها المياه إلى أنابيب الضخ المتجهة إلى حماة.

وقد انتشل الدفاع المدني في حمص جثة مجهول الهوية من أنابيب ضخ المياه في منطقة تلبيسة بريف حمص الشمالي التي تسببت بقطع المياه عن حماة وريفه