وزارة الخارجية والمغتربين تدين مجزرة العدوان السعودي على الأبرياء اليمنيين

جهينة نيوز

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي الغاشم على مشفى وسوق شعبي في ميناء الحديدة باليمن والذي أسفر عن استشهاد وجرح المئات من المواطنين اليمنيين الأبرياء.

وأضافت الخارجية السورية أن هذه الجريمة النكراء تعبير عن إحباط ويأس العدوان السعودي أمام فشله المتواصل وهي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة

وناشدت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي التحرك الفوري لوضع حد للعدوان السعودي البربري المدعوم من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تزود هذا العدوان بأشد وسائل القتل الفتاكة.