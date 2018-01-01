ناسا تلتقط صورة لـ"نجم الشبح" العملاق

الجمعة, 3 آب 2018 الساعة 16:59 | تكنولوجيا, علوم أخرى

ناسا تلتقط صورة لـ

جهينة نيوز

التقط تلسكوب ناسا الفضائي "Spitzer" صورة كشفت عن موقع إحدى بقايا النجم الأعظم الأكبر في مجرة درب التبانة.

وأوضح علماء الفلك أن "HBH 3"، الذي يبلغ قطره حوالي 150 سنة ضوئية، يمكن أن يكون من أقدم بقايا المستعرات العظمى المعروفة. ويُقدر أن الانفجار الأصلي حدث قبل حوالي 80 ألفاً إلى مليون سنة.

وتشير "بقايا المستعرات العظمى" إلى مجموعات أو بقايا نجم متفجر أو مستعر أعظم. وتنتمي الشعيرات الحمراء الموجودة في الصورة الملتقطة إلى بقايا مستعر أعظم يُعرف باسم "HBH 3"، رُصد لأول مرة عام 1966 باستخدام التلسكوبات الراديوية.

ديلي ميل


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