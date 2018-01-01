أجواء الفرح تعم "بلودان" بافتتاح مهرجانها السياحي 2018

جهينة نيوز – إيهاب عوض

انطلق فعاليات مهرجان بلودان السياحي 2018، مساء الأمس، بحضور أهلي وشعبي فاق التوقعات في بلودان والزبداني، وعدد من الشخصيات الرسمية.

وصرح وزير السياحة "بشر اليازجي" لـ"جهينة نيوز" أنه "تم إطلاق مهرجان بلودان السياحي 2018 بعد عودة الأمان التام للمنطقة، وتأكيداً على انتصارات الجيش العربي السوري، وإعادة سورية إلى ألقها، كما شهدنا في مهرجان القلعة والوادي، ونشهده في مهرجان ليالي قلعة دمشق، في سبيل المساهمة بإعادة الإعمار".

وتحدثت الفنانة "إيناس لطوف" لـ"جهينة نيوز" عن مشاركتها في المهرجان وقالت: "أجواء الفرح والانتصار تعم المكان، فالشعب السوري وأهالي بلودان يليق بهم الفرح والحياة، ومن المؤكد أن ذلك بهمة ورجولة أبطال الجيش العربي السوري، معربة عن سعادتها بحضور مهرجان بلودان للسنة الثانية".

بدوره قال محافظ ريف دمشق "علاء إبراهيم" أن هذا المهرجان يعتبر "نتيجة لعودة الأمان للمنطقة وخلاصها من الإرهاب، وتأكيداً على انتصارات الجيش العربي السوري على امتداد الأرض السورية، والعمل على إعادة الإعمار".

تجدر الاشارة إلى أنه تم افتتاح المهرجان في ساحة "سوار الشام" في "الزبداني" حيث رفعت فيها سارية العلم السوري، وأيضا تم افتتاح مهرجان التسويق وفعاليات ثقافية وفنية، ثم انتقل إلى "بلودان" ليبدأ بمعرض الزهور، وعزف كشافة بلودان الموسيقى، والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم

أحيا الفنان اللبناني "معين شريف" والفنانة السورية "إيناس لطوف" حفل افتتاح المهرجان.

والجدير بالذكر أن الحضور فاق 5 آلاف من الجماهير، وهو ما فاق توقعات الجميع، وأنها المرة الثانية التي تحتضن فيها "بلودان" مهرجانها السياحي.