زراعة السويداء تعلن عن إجراء اختبار لتعيين 74 عاملا من الفئتين الرابعة والخامسة

جهينة نيوز

أعلنت مديرية زراعة السويداء عن إجراء اختبار لتعيين 74 عاملاً من الفئتين الرابعة لحملة وثيقة إتمام مرحلة التعليم الابتدائي والخامسة للملمين بالقراءة والكتابة وذلك بموجب عقود سنوية.

الاختصاصات المطلوبة للتعيين تتوزع بواقع 30 عاملاً زراعياً و16 حارساً و6 عمال ميكانيكيين و6 عمال فنيين كهربائي سيارات صواج و4 عمال حدادة و4 عمال لحام كهرباء وأوكسجين و4 عمال صحية وعاملين لأعمال خدمية إصلاح إطارات وعاملين لأعمال غسيل وتشحيم.

وجاء هذا الإعلان جاء بعد إلغاء العمل بالإعلان السابق الصادر خلال الشهر الماضي وذلك بهدف زيادة فرص العمل المتعاقد عليها.