هــذه الـثــورة .... الأ نـتــيــكا !! بقلم : ابراهيم فارس فارس

جهينة نيوز

لا أدري وأعتقد أن لا أحد يدري ، متى ستستفيق أمة العرب ، وتدرك أن ما تفعله حكاما ورهطا مهما من شعوبها المغيبة فكريا ، أنهم سيكونون سببا رئيسا في دمار هذه الأمة ؟!

بعد اندثار الاستعمار العثماني من البلاد العربية ، جاءنا الاستعمار الغربي ، واستغرب كيف لا ينتبه العربان كيف ان بلادهم دائما اما مستعمرة او تهاجمها جيوش جرارة من حثالات الأرض كالمغول والتتر ...الخ . حتى عندما قرر المستعمر الغربي مغادرة اغلب هذه البلاد فلم يغادرها في الحقيقة بل ورثها اناسا ساقطين عروبيا ودينيا لضمان تبعيتها له ، وهؤلاء من شدة وطاوتهم باعوا الشرف والعرض والدين مقابل منافع دنيوية ! وكمثال على سبيل التذكير لا الحصر آل سعود في شبه جزيرة العرب معقل العروبة والدين ! وهم لم يختاروهم عبثا بل بعد تفكير وتمحيص فهم اساسا يهود كي يتعاطفوا مع مدللتهم اسرائيل وكي يسهلوا تحقيق اهدافهم في السيطرة على ثروات امة العرب وخاصة النفطية وبأيسر السبل وان يكونوا الخازوق الأبدي لكل من تسول له نفسه الدفاع عن عروبته واسلامه الحق !

لو كان في حكام آل سعود وأتباعهم في دول الخليج عامة ذرة كرامة لما رضخوا لارادة بريطانية ومن بعدها امريكا وباعوا العروبة والدين متسترين بالقشور كي لا ينكشف المستور !

لو كان في حكام مصر الهزء وخاصة من الفترة التي أسس لها حسني مبارك مع انها لم تنفعه ويبدو انه لم يكن بالوطاوة التي يريدها الغرب ، لما سمحت مصر العروبة مصر صانعة التاريخ مصر التي تعتبر سورية الشقيقة التوأم لها بأن تقوم دول ساقطة عروبيا بتعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية وان كان غير مأسوف عليها في الحقيقة ولأقامت الدنيا ولم تقعدها وهددت هي بالانسحاب منها ان حدث ذلك بل وهددت بالغاء اتفاقية التصالح مع اسرائيل وكانت اسرائيل عندها ستدعس رؤوس اولئك بالبوط ان فعلوا ولسجلت مصر موقفا قوميا خالدا سيذكره التاريخ بأحرف من ذهب .

لو كان في اغلب بني يعرب ذرة من الكرامة والفهم لما تراكضوا وراء تركيا على انها شقيقتهم اسلاميا وهم يعلمون أن تركية ملطخة ايديها بدماء امة العرب على مدى قرون . وتركيا ليست مجرمة بحق العرب وحدهم بل هي واحدة من الدول التي طالت بجرائمها قوميات متعددة كالأرمن واليونان والبلغار والجورجيين والروس والكلدان والآشوريين والسريان والمصريين والفرس ... المسيحيين ، المسلمين ..وهم لم يكونوا فاتحين بما تعنيه الكلمة بل مجرمين قاطعي رؤوس وهاتكي اعراض وناهبي ثروات ومدمري حضارات ...ومع ذلك تجد تركيا محط اهتمام امة العرب تحت مبرر الأسلمة مع انهم ينحدرون في أصولهم الى يهود الخزر وهذا في الحقيقة سبب انجرافها باتجاه تحقيق مصالح اسرائيل .

غريب أمر أمة العرب فعلا ... داعش والنصرة وعصابات القتل والاجرام تغزوسورية والعراق وليبيا واليمن من كل انحاء العالم ويعتبرون ذلك جهادا واعلاء لكلمة الله !!! ولكن ذلك في الحقيقة حلم اسرائيل .! العالم العربي يدمر والاسلام يدمر وعرب بني سعود وآل نهيان وسواهم ان ناموا وبطونهم شبعانة وما بين ارجلهم (هديانة ) فانهم بألف ألف خير ...؟!

يا قيادتنا الغالية على قلوبنا ...لم تعد تشرفنا العودة الى ما يسمى بجامعة الدول العربية ، وبمقاييس التضحية والاخلاص فان التآخي مع بلد كروسية أشرف لنا من التقرب الى هؤلاء الأنجاس ما لم تحدث ثورات حقيقية وعروبية صادقة تتخلص من هذا العفن الذي يسيطر على كل مفاصل الحياة في تلك البلاد ! .

ثم ، أيها العرب والمسلمون : ما هذه الثورة الأنتيكا التي اتحفتمونا بها ؟ شكلتم أكثر من مائة فصيل مسلح من كل انحاء الأرض ودفعتم ما فوقكم وماتحتكم لتدخلوهم الى بلدنا سورية من اجل ثورة ؟ ثورة من ومن اجل من ولماذا ؟ هل رأينا منهاغير الدمار والقتل والاغتصاب وكله باسم الدين ؟! يا حيف عليكم ويا عيب الشؤم فعلا ..ما علاقة الشيشاني والبيشاني والشفرخاني بالآوضاع في سورية ؟ وحتى تعطوا لما تقومون به صفة الشرعية أسستم ما سميتموه بالائتلاف وهو في الحقيقة اسمه الاتلاف لعروبة وسورية الوطن وجمعتم شلة خونة مرتشين حرامية مجرمين ليحملوا علم ثورتكم ! الزعبي والمعبي والطعمة والمعمة الباخوس والماخوس والجاحسوس ...والجعير والمعير ...الخ وجعلتموهم رموزا ؟؟؟!! الا تعلمون ان تاريخ اولئك جميعا محفوظ في ذاكرة كل مواطن سوري عاشق لبده ويعرفه تماما . خان وسرق ونهب وتآمر ثم تسلمون من خان وانتهك العهد والشرف وكرامة الوطن ليكون ثورجيا ؟ ثم تتهمون ما تسمونه النظام انه هو من يقوم بقتل شعبه ؟؟!! طيب بربكم ، بشرفكم ان كان لديكم شرف ، بدينكم ان كنتم تعرفون ما هو الدين : لو ان بلدا ما مول بضعة آلاف من مجرمي العالم واستطاع ان يوصلهم الى الكعبة المشرفة واحتلوها وقتلوا واحتجزوا المصلين فيها وارسلوا الى ملككم انه اما ان يستقيل او ينسحب من اجل ما تدعونه مطلبا وغطاء لثورتكم وهو تحقيق الديموقراطية .. بربكم ، ما ذا انتم فاعلون ؟ والله العظيم ستستنفر السعودية وامريكا وكل الدنيا كي تقضي على كل هؤلاء حتى لو دمرتم كل شيء ...وقتلتم المجرمين ومعهم الكثير من الأبرياء ، وستدونوا انجازاتكم بأحرف من ذهب مهما دمرتم وقتلتم تحت بند الدفاع عن بلادكم ...نحن ، وبوضوح كضوء الشمس في وضح النهار ،هؤلاء القتلة دخلوا الى بلادنا بدعم منكم واحتلوا مناطق واسعة فيها مدارس ومساجد ومستشفيات ...الخ وخزنوا فيها السلاح والعتاد ووضعوا الأبرياء فيها دروعا بشرية وجعلوها نقاط انطلاق لجرائمهم فهل تريدون من الدولة ان تتفرج عليهم ؟ طبعا ستذهب ضحايا بريئة ،نساء واطفال وابرياء ، ولكن ... ولكن تبقى سورية هي الأهم والأغلى ، وأنتم سبب كل ما حصل ويحصل من دمار وقتل وجرائم وتهجير.

أخبرونا لوسمحتم ما القيمة الاخلاقية التي اتحفنا بها هؤلاء الثوار ؟ أعلمونا عن أي استراتيجية وطنية يتحدثون ؟ لم نر منهم سوى القتل والدما ر والسرقة والنهب ! صحيح انهم يرفعون راية لا اله الا الله ولكن دينهم وديدنهم مختصر قي شهوات بطونهم وما بين ارجلهم ، وكل ذلك جهاد ... اذا قام ما تسمونه النظام بسجن او معاقبة اناس خانوا وتآمروا وهو حق شرعي لحكومة يعترف بشرعيتها العالم تقول عنه الجزيرة والعربية وبي بي سي البريطانية ان ما يقوم به النظام جريمة بحق شعبه وان قام احد الوحوش من تلك الفصائل بأكل كبد مواطن قتلوه لأنه بنظرهم موال للنظام ، فهو جهاد .... هم يسجنون عشرات الآلاف وفي مواقع لا ترقى الى الاسطبلات لكنهم انسانيون بنظر ابواقهم الاعلامية ويدافعون عن الكرامة والانسانية ، فعن اي شرعية تتحدثون ؟

ما هكذا تكون الثورات ولم نقرأ أو نسمع في حياتنا عن ثورة دمرت بلادها وقتلت شعبها . نعم هناك اخطاء وهناك اناس يعانون ولكن هل هذا مبرر كي تصلوا بسورية الى هذه الدرجة من الخراب فقط لترضوا سيدتكم اسرائيل ؟؟!! ثم انتم تتسترون بما تفعلون بأهداف انتم انفسكم لا تعرفونها ، تتحدثون عن الديموقراطية فاين هي الديموقراطية عندكم ؟ من الذي انتخبكم بلا قافية ؟ تتحدثون عن المواطنة وحرية الرأي ، فان طال مواطن ما بكلامه سمعة طفل رضيع من العائلة المالكة بما لا يرضيكم تبيدونه هو ومن تستطيعون من اهله جراء ذلك ؟! عن اي اصلاح تتكلمون ؟ انتم فقط تنفذون اجندات املتها عليكم اسرائيل ودول الغرب ونحن في سورية سننتصر وسنعيد بناء بلدنا وسنصحح الأخطاء وستدهشون ايها العربان الجربان كيف ستصبح سورية رقيا وتطورا ...فلسطين لن نبيعها ولكن على من يدعي تمثيله لها من حماس وفتح واشباههما الا يبيعوها اولا ...الجولان واسكندرونة سنعيدهما لحضن الوطن عاجلا او آجلا وستصبح سورية بهمة جيشها البطل وشعبها الصادق الوفي وبقيادة هذا الرجل الرائع بشار الأسد ووقوف الصادقين الى جانبنا كروسية والصين وسواهما افضل من حالكم اليوم وليس غدا لأن العدالة الالهية لن تنسى جرائمكم وستدفعون الثمن عاجلا ام آجلا ، ولن نطلب العون من امثالكم في اي زمن ــ على اساس انتم بلا قافية اشقاءــ فلا تهمنا مساعدة الأندا ل من امثالكم ، وانما ستدفعون ثمن جرائمكم ورغما عنكم ، وان غدا لناظره قريب