اللاعب السوري محمود آمنة يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الهندي لكرة القدم

جهينة نيوز

توج لاعب المنتخب السوري محمود آمنة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهندي لكرة القدم طبقاً لاختيار الجماهير الهندية ورابطة النقاد الرياضيين في الهند.

ويعد الآمنة أول لاعب سوري يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهندي، وذلك بعد أن حقق اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً مع فريقه ايست بنجال عروضاً قوية بجانب التألق الذي قدمه الآمنة مع منتخب بلاده على مدار الأعوام الماضية.

انتقل محمود لنادي الاتحاد السوري في موسم 2003 – 2004 من نادي الحرية تحت قيادة المدرب محمد ختام في صفقة اعتبرت الاعلى في تاريخ نادي الاتحاد للاعب محلي . سجل محمود أول ظهور له في عام 2003 ضد نادي اتحاد جدة السعودي في مسابقة دوري أبطال العرب . سجل محمود أول هدف له مع نادي الاتحاد ضد نادي القرداحة.

و سبق لمحمود آمنة الاحتراف في العديد من الفرق الكبيرة والعريقة على صعيد القارة الأسيوية، من سيم ديربي الماليزي، والسليمانية العراقي، إلى راه آهن الإيراني، وسبورتينغ دي جوا وايست بنجال الهنديين، ومثل المنتخب السوري الأول في العديد من البطولات العربية والقارية والدولية ويعتبر من نخبة لاعبي خط الوسط في نسور قاسيون