المخرج الدنماركي بيل أوغست رئيساً لتحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

جهينة نيوز

اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج الدنماركي بيل أوغست، لرئاسة لجنة تحكيم دورته الـ40، التي تقام في نوفمبر/ تشرين الثاني .

وقالت إدارة المهرجان إن اختيار أوغست يأتي بناءً على مسيرته الحافلة بالأفلام المقدرة عالمياً، التي جعلته أحد المخرجين القلائل في العالم الذين جمعوا بين الجوائز الثلاث الأكبر في عالم السينما.. (الأوسكار وسعفة كان الذهبية والغولدن جلوب) .

وقال الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان: «أوغست لن يكون الاسم العالمي البارز الوحيد في لجنة التحكيم، التي ستضم هذا العام مجموعة مختارة من الفنانين وصنّاع السينما أصحاب التجارب المميزة».

وتقام الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل تحت رئاسة المنتج وكاتب السيناريو، محمد حفظي، الذي تولى المنصب قبل أربعة أشهر.

ولد أوغست في الدنمارك عام 1948 وتخرج في مدرسة الفيلم الدنماركية خلال السبعينات، وأخرج فيلمه الروائي الأول في 1978 ليقدم بعده عشرات الأفلام التي حازت أهم الجوائز السينمائية.

ويكرّم المهرجان الممثل المصري حسن حسني، بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية،بعد ان رفض الجائزة الزعيم عادل إمام فيما يمنح الملحن هشام نزيه، جائزة فاتن حمامة للتميز