إصابة 22 شخصاً بانفجار جسم مجهول في مشهد الإيرانية

جهينة نيوز

أصيب 22 شخصاً جراء انفجار جسم مجهول في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وقال مهدي رمضاني مساعد قسم عمليات الاطفاء والطوارئ في المدينة في تصريح صحفي: “بعد الإعلان عن الانفجار الذي وقع في منطقة جمن بمشهد توجه الخبراء إلى مكان الحادث وتبين أن شخصاً من الذين يجمعون النفايات عثر على جسم مجهول وعبث به ما أدى إلى انفجاره وتسرب غاز أدى إلى إصابة هذا الشخص و 19 آخرين كانوا موجودين قرب المنطقة واثنين من عناصر الإطفاء بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى”.

وأشار رمضاني إلى أنه تم نقل الجسم المجهول إلى المختبر لإجراء الاختبارات الضرورية في حين قامت قوات الشرطة بتطويق مكان الحادث.