برلمانيون فرنسيون يرغبون مناقشة التعاون الثقافي والاقتصادي مع نظرائهم الروس حول سوريا

جهينة نيوز

صرحت رئيسة مجموعة الصداقة الروسية الفرنسية في البرلمان الفرنسي، كارولين جانفييه، اليوم الجمعة، أن البرلمانيين الفرنسيين يرغبون في مناقشة قضايا التعاون الثقافي والاقتصادي والوضع في سوريا والشرق الأوسط مع نظرائهم الروس، خلال اللقاء المرتقب بموسكو في الخريف.

وقالت جانفييه لوكالة "سبوتنيك": "لقد حددنا عددا من القضايا، لكن ربما سنناقشها في أكتوبر/تشرين الأول، بدأنا بالدبلوماسية البرلمانية، وعلاقات مجموعات الصداقة الفرنسية — الروسية، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط، والوضع في سوريا".

وأضافت جانفييه: "وبالإضافة إلى ذلك، فسيتضمن جدول الأعمال قضايا التبادل الثقافي والجامعي، وتعليم اللغة الروسية في فرنسا، وأخيرا التعاون في المجال الاقتصادي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان موضوع أوكرانيا سيتم مناقشته، أشارت جانفييه، إلى أن "هذا الموضوع غير موجود على جدول الأعمال الذي وضعناه"، ووفقا لها، فإن الدبلوماسية البرلمانية لها هدف ووضع مختلف عن المحادثات (التي تجري) بين وزراء الخارجية ورؤساء الدول".

وترى جانفييه أن فكرة البعد البرلماني "بصيغة نورماندي"، الذي اقترحها البرلمانيون الروس منذ عدة سنوات، غير قابلة للتحقيق.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى تطور العلاقات الروسية الفرنسية في الآونة الأخيرة، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مايو/أيار، أن العلاقات الروسية — الفرنسية تتطور على الرغم من الصعوبات التي تمر بها، مشيرا إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفع بنسبة 25% تقريبا بحلول نهاية العام الماضي.