بنك البركة يأسس أول مسرّعة أعمال خاصة في سورية " تكوين "

جهينة نيوز

تعزيزاً لرؤية بنك البركة سورية في دعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار الخلاقة والمبتكرة وتحت عنوان #لمستقبل_سورية ، وقع بنك البركة مذكرة تفاهم مع فريق منارتي للتعليم باستخدام تقنية الواقع المعزز لغاية تأسيس شركة محدودة المسؤولية لتنفيذ أهداف المشروع.

وفي هذا السّياق صرح السيد محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية: "إن البنك حالياً قيد تأسيس أول مسرّعة أعمال خاصة في سورية , وأن الشراكة بين البنك وفريق منارتي ستكون أولى المشاريع المندرجة ضمن المسرّعة , وأننا بصدد توقيع شراكات أخرى مع الفرق المتميزة التي شاركت ببرنامج تكوين بنسخته الأولى , وقد اعتمدنا ضمن استراتيجيتنا تكرار مسابقة تكوين لريادة الأعمال بشكل سنوي لتقوم مسرّعة تكوين التي يؤسسها البنك باختيار أفضل المخرجات السنوية من المسابقة وتبنيها ضمن مسرّعة الأعمال.

وختم حلبي قائلا: “هدفنا استقطاب ودعم رواد الأعمال في كافة المجالات من الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطبيقات الجوال، ووسائل الإعلام الرقمية، ومشاريع البناء والمشاريع الصناعية والتنموية والمشاريع البيئية , وذلك لدعم الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية" .

وأضاف السيد ناصر الدين المولوي نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة ومدير برنامج تكوين : "إن مسابقة تكوين لريادة الأعمال ستكون بمثابة الحاضنة التي سيتطور فيها المشروع من مرحلة الفكرة الى مرحلة خطة العمل المتكاملة والنموذج الأولي, أما مسرّعة تكوين فستقوم ببناء شراكات مع أصحاب المشاريع وتقديم رأس المال المطلوب لتنفيذ خطة العمل على أرض الواقع , كما ستقوم مسرّعة الأعمال بتقديم عدد آخر من الخدمات بما فيها المساحات المكتبية المشتركة , التدريب التقني والاستشارات الإدارية, التسويق والإعلان وإطلاق المنتجات وذلك لقاء حصة في المشروع ونسبة من الأرباح".

يشار إلى أن «بنك البركة سورية» حصد جائزتي مؤسسة CPI Financial كأفضل مصرف إسلامي في سورية وأفضل مؤسسة مالية ملتزمة في المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية لعام2017 في سورية.