الياباني هوندا يتطلع للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020

جهينة نيوز

شارك كيسوكي هوندا في مباراته الأخيرة مع المنتخب الياباني الشهر الماضي في كأس العالم لكرة القدم لكن لاعب ميلانو السابق قال إنه يتمنى إضافة لمسة ساحرة لمسيرته الدولية بالمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي أحرز 37 هدفا في 98 مباراة مع المنتخب وهو اللاعب الياباني الوحيد الذي هز الشباك في ثلاث نسخ لكأس العالم شبكة ابيما التلفزيونية أنه ليس جاهزا للاعتزال الآن.

وأضاف ”أتمنى اللعب في اولمبياد طوكيو بعد عامين وسأواصل اللعب“.

ويستطيع كل منتخب اختيار ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما في تشكيلته المشاركة في الاولمبياد.

ولم يحدد هوندا الذي قضى الموسم الماضي مع باتشوكا المكسيكي وجهته المقبلة رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ملبورن فيكتوري الاسترالي.

وأشار هوندا إلى أنه ما زال في مفاوضات مع فريق لم يحدد اسمه.

وقال ”أريد القيام بأشياء أكثر من أن أكون لاعبا وأتفاوض مع فريق يعلم ما أريد.

”أخوض مفاوضات إيجابية. إنه الفريق الذي ارتبط اسمي به“.

وتابع ”لو سارت كل الأمور على ما يرام سنعلن كل شيء خلال أيام“.

رويترز