X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
إصابة 22 شخصاً بانفجار جسم مجهول في مشهد الإيرانية
لافروف ونظيره التركي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية
أوبل تطور سيارة كهربائية بمواصفات غير مسبوقة!
"تنسيقيات المسلَّحين": مقتل أحد مسؤولي "قسد" بنار مجهولين في حي النشوة بالحسكة
برلمانيون فرنسيون يرغبون مناقشة التعاون الثقافي والاقتصادي مع نظرائهم الروس حول سوريا
بنك البركة يأسس أول مسرّعة أعمال خاصة في سورية " تكوين "
الاقتصاد تسعى لعلاقات خارج السياق المعتاد.. وازدياد ملحوظ في الصادرات إلى إيران!
أوغلو: بحثنا مع الجانب الأمريكي الخطوات التي يمكن اتخاذها في إدلب ومنبج شمال سوريا
الياباني هوندا يتطلع للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020
بالصور.. من افتتاح مهرجان بلودان السياحي 2018 يوم أمس
ظريف: ماذا تفعل القوات الامريكية في الخليج على بعد 7 آلاف ميل من أراضيها؟
الصين ترفض طلبا أمريكيا بوقف واردات النفط الإيرانية
ترامب يهاجم وسائل الإعلام: كتاباتكم عني "كاذبة" و "مثيرة للاشمئزاز"!
الصين: لا رغبة لأحد بتكرار العمل العسكري في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك أمريكا
روسيا تعول على خطوات إضافية من أرمينيا للعملية الإنسانية في سوريا
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالصور.. من افتتاح مهرجان بلودان السياحي 2018 يوم أمس
الجمعة, 3 آب 2018 الساعة 10:21 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
شارك
|
أخبار ذات صلة
237 مليون ليرة لتحضيرات مهرجان بلودان 2
أضف تعليق
أخبار اخرى
إصابة 22 شخصاً بانفجار جسم مجهول في مشهد الإيرانية
لافروف ونظيره التركي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الدولية
أوبل تطور سيارة كهربائية بمواصفات غير مسبوقة!
"تنسيقيات المسلَّحين": مقتل أحد مسؤولي "قسد" بنار مجهولين في حي النشوة بالحسكة
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الجمعة 2018/8/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
من اجواء حفلة ناصيف زيتون في اليوم الاول من مهرجان ليالي قلعة دمشق
ايران ترد على أنباء منع عبور طائرات لها عبر مجال الكويت الجوي!
السفير السوري في لبنان: سوريا بحاجة إلى كل أبنائها وتسهّل عودتهم بتوجيه من الرئيس الأسد
الأكثر مناقشة
الرئيس الأسد: الجيش السوري سينتشر في إدلب
الحريري: مستحيل أن ازور سوريا حتى لو اقتضت مصلحة لبنان ذلك!
ترامب مستعد للقاء القادة الايرانيين دون شروط مسبقة
سليماني: بدء الحرب ضد إيران يعني تدمير جميع المنشآت الأمريكية
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.