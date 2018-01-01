ترامب يهاجم وسائل الإعلام: كتاباتكم عني "كاذبة" و "مثيرة للاشمئزاز"!

الجمعة, 3 آب 2018 الساعة 09:50 | سياسة, عالمي

ترامب يهاجم وسائل الإعلام: كتاباتكم عني

جهينة نيوز

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام مرة أخرى، اليوم الجمعة واصفا ما تكتبه عنه بالـ" مثير للاشمئزاز".

وقال في حديث أمام أنصاره في بنسلفانيا: "ماذا حدث للصحافة الحرة؟ ماذا حدث للتقارير الصادقة؟ إنهم لا يغطون، إنهم يخترعون القصص فقط".

ووصف الرئيس الأمريكي الأخبار التي تكتبها عنه وسائل الإعلام، بأنها " كاذبة " و"مثيرة للاشمئزاز"، كما انتقد ترامب الصحفيين على التغطية " الخاطئة" لاجتماعه مع قادة كوريا الشمالية وروسيا وملكة بريطانيا العظمى.

ودافع ترامب عن أسلوبه خلال لقائه مع كيم جونغ أون و فلاديمير بوتين ، قائلا، إن علاقات أكثر دفئا مع بلدانهم "أمر جيد، وليست شيئا سيئا".

في سياق منفصل، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم الأربعاء 1 أغسطس/ آب، حول اللقاء الذي جمع الطرفين في يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي تلقى خطابا من جونغ أون، لمتابعة مناقشاتهما الأخيرة حول نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".


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