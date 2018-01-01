أبراج يوم الجمعة 2018/8/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 8/3: شخص ثابت، يكرس حياته لكل ما يعتقده انه صواب، قادر على التحكم بنفسه، شديد الوعي، احياناً يتجاهل وهو سلاحه الاقوى، يحب الاستقرار، سريع الفهم، قوي الذاكرة، شخص يسيره العقل والفكر، يكره المصروف والدفع بغير طريق، ناجح وجيد ومنظم، سنة تحمل لك تغيير سكن او ممكن نقل من مكان لآخر، سنة ترويج بمجال فني اعلامي صحافي لذلك يوجد تقلبات غير متوقعة لكن حركة النجاح بالمسائل المالية سوف تكون اكثر اي فرصة للتعلم سوف يكون لها آثار بعيدة المدى، سنة تقدم عنوان سنتك، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: بما ان القمر في برجك حتى ساعات الليل لا تخاف من تجديد فقط انتبه من الغيرة تظهر لك احد ما او محاسبة تزعجك لكن ساعات المساء عندما يترك القمر برجك وينتقل لبرج الثور ضروري ان تأخذ قرارات وممكن ان تعمل على مسألة حظ ممكن وجود انفراج تسوية لا تكابر في مجالات كثيرة سوف تفتح عندك فرصة القادمة لأنك موجود في فترة جميلة ويقف الماس لجانبك في ساعات المساء يوجذ امور مالية مولود الحمل.

الثور: بما ان الفترة متعبة وتساؤلات كثيرة تنتظر المساء حتى تعلن عن عمل جديد في مجالك وينتقل القمر لبرجك حتى يعطيك طاقة لذلك خاول ان ترطب الاجواء احتمال المساء واليومين المقبلين تسلظ الاضواء على امور غامضة وسوف تكتشف اسرار وتحقق هدف بعد معاناة وتكشف الاصدقاء والاعداء، المساء جيد لك مولود الثور.

الجوزاء: نهار جميل وتنشط بحياة اجتماعية، تقوم بها بايجابية، جميل جداً حتى تتعرف على اصدقاء جدد لكن اذا شعرت بأنك غير مرتاح للأجواء، حاول ان تخرج من اجواء واكتفي بالعمل البسيط لأن مساءً عندك رغبة او ممكن ان تصبح أشياء رغماً عنك بغير قصد يتقبله اصدقاءك ممكن ان يكون فيها مشاكل، يوجد كتمان، تحفّظ لأي شخص كان، احتمال ساعات الليل وضع غير مريح لك، انتبه لصحتك وكن عاقل ولا تراهن على شيء مولود الجوزاء.

السرطان: نهار يحمل لك عمل كثير وبحاجة فعلاً لرعاية واهتمام، تجتاز العراقيل وتخطط لوضع افضل، تدفع بمكانتك الاجتماعية نحو الافضل، الشيء الذي لا يعجبك طنش عليه لأنه ساعات المساء تسبح بالتيار الاجتماعي لقاءات صداقات والطاقة بأجوائك وسوف تكون قوية، تفكر بسهرة او دعوة عشاء او تلتقي بأصدقاء في الماضي مولود السرطان.

الأسد: نهارك فيه رحلة سفرة مسائل تتعلق بشأن تربوي، المساء اذا شعرت بتوتر بسبب يعود لوجود القمر في برج الثور تقدر أن تقدر تأثير القمر على المزاج وتركز على شؤون مهنية وتتعطى مع مجموعة وممكن ان يسببو لك توتر لكن نصيحة اتبع حدثك وسمعتك الطيبة، احتمال ان تعاني من مشكلة وممكن لن تكون انت السبب فيها مولود الأسد.

العذراء: بكل الاحوال تحمل لك الفترة اجواء ايجابية وحل لبعض المشاكل المالية وانعطاف نحو الافضل لكن ستبدأ بشي جديد ومهم وسواء تريد ان توقع عقد او تعارض بشأن عملية ما واطلب ضمانات، مساءً تقوم بتسوية على اثر ظروف على كل حال فترة مواتية للسفر والتوسع ودائرة اتصالاتك مساءً مولود العذراء.

الميزان: تبدو من الصباح مهتم بشأن شخصي عائلي عاطفي، اذا احببت المغامرة كن دقيق واحسب ألف حساب لكل القضايا، بما انك تحب الاوضاع الواضحة والصريحة هذا يساعدك على ان تجتاز بعض العراقيل والصعوبات، تحقق نجاح عن طريق مفاجئة سارة، مساءً انتصارات، قضية مالية، يمكن ان تكتشف سر يخصك وتكون مؤثر بالمحيط، تفاوض بشكل ذكي المساء او مرافقة مريض مولود الميزان.

العقرب: حاول من الصباح ان تساعد نفسك احتمال تضطر لزيارة احد الاصدقاء وتحقق نجاح لكن عليك ان تراجع اعمالك بتروي وتدرس كل الاتفاقيات وتنظم امورك وتنهي المهم منها، حاول ان تترك مشاعرك لنفسك وانتبه على صحتك لأن مساءً تدخل فترة عاطفية يبدو تواصل ضمن شركاء ممكن عاطفيين او عمليين لذلك انتبه ان تعاني من قلق عاظفي او بعض التأجيل والعرقلات مولود العقرب.

القوس: الحظ يبتسم لك، تقدر ان تناقش وتنسجم، لقاءات جميلة، تصنع جاذبيتك ويمكن ان تتعرف على احد يناسب مصالحك وبما ان يكون لك يومين رائعين وفرصة مميزة بسهرة او لقاء او عاطفي، سهرة المساء أو ممكن ان تكون عمل، تجنب الفترة القادمة العمل الاضافي ممكن ان تصاب فجأة وتهتم بالتفاصيل وبصحتك والمساء ممكن ان يكون لديك تنقل مولود القوس.

الجدي: فترة مشغول يأمور عائلية بيتية ممكن تصطدم بأحد من افراد عائلتك ممكن تصليحات اعطال،لكن مساءً الاجواء تلعب دور مهم بأحداث فترتك القادمة تفرح بلقاءات تبحث عن عمليات مالية تجارية تفرح بقضية تتعلق بأولاد في المحيط العائلي، بمعنى يوجد مبادرات اتجاه الذين تحبهن سهرة لقاء خبر مساءً لك مولود الجدي.

الدلو: نهار يحمل لك مشاريع نقاشات مهنية لكن لا تفض بأسرارك ولا تكشف عن اوراقك انتبه من مفاجئة مزعجة، ممكن احتمال مساءً يوجد شيء عندك حركة مقابلات لقاءات في بحر النهار في يومين، لكن مساءً ممكن احد من افراد عائلة يمرق ببعض الصعوبات يؤدي لمواجهة وتتقبل العائلة واذا غير قادر انتبه لا تجرح احداً بكلامك وتصرفاتك والعائلة بالمقابل لن تتخلى عنك، تشعر بمحبتهم، مساءً اجواء بيتية لك مولود الدلو.

الحوت: تستفيد من هذا اليوم تحقق امنية وتوسع دائرة تحركاتك وتعالج وضع مالي بذكاء، تقدم مساعدة من احد من محيطك لكن المساء تفوم بعمل اجتماعي وتنشط وتعطي لمحيطك لكن عليك ان تق تقوم يعمل جماعي بكل اهتماماتك للتحرك القريب وسوف تطل على فترة مميزة ان كان سفرة او تفكير بتواصل مع اه او جار تسود الألفة والمحبة من جديد لك مولود الحوت.