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من اجواء حفلة ناصيف زيتون في اليوم الاول من مهرجان ليالي قلعة دمشق
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من اجواء حفلة ناصيف زيتون في اليوم الاول من مهرجان ليالي قلعة دمشق
الخميس, 2 آب 2018 الساعة 22:41 |
ثقافة وفن
,
موسيقى
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