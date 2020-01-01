استشهاد 4 مدنيين في حلب بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيون والجيش يرد

جهينة نيوز

استشهد 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء عدد من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة على المناطق الآمنة في مدينة حلب، وتركز الاستهداف الصاروخي على دوار "المهندسين" وسط المدينة وفي محيط مؤسسة المياه عند منطقة "المتحلق" الغربي للمدينة، كما سقطت بعض القذائف في حيي حلب الجديدة وشارع النيل والقسم الآمن من حي جمعية الزهراء.

وأفاد مراسل ميداني بأن إحدى القذائف أصابت سيارة أجرة أثناء مرورها من "المتحلق" الغربي ما أدى إلى احتراقها بالكامل وإصابة جميع من فيها.

رئيس الطبابة الشرعية في حلب الدكتور هاشم الشلاش أوضح بأن بعض الإصابات وصلت إلى المشافي بحالة خطرة نتيجة شظايا القذائف.

الجيش السوري لم يتأخر عن الرد موجهاً سلسلة من الضربات الصاروخية والمدفعية استهدفت مواقع تمركز المسلحين ومنصات إطلاق قذائفهم على أطراف حي جمعية الزهراء وفي منطقة الراشدين ومحيط البحوث العلمية غربي حلب.

وكانت المجموعات المسلحة استهدفت أمس الأول حي الحمدانية بأكثر من 8 قذائف صاروخية استهدفت التجمعات السكنية داخل الحي ومحيط "سوق الهال" الشعبي، ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

تسيطر المجموعات المسلحة التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" على معظم الأطراف الشمالية والشمالية الغربية من مدينة حلب بدءاً من "ضهرة عبد ربه" والصالات الصناعية في "الليرمون" وصولاً إلى أطراف حي جمعية الزهراء، في حين تنتقل السيطرة في الأطراف الغربية امتداداً من "جبل شويحنة" ومنطقة الراشدين وباقي قرى الريف الغربي المتاخمة للمدينة، إلى مسلحي "جبهة تحرير سوريا" التي تشكل عمادها كتائب "نور الدين الزنكي".