تحالف العدوان السعودي يتحدى مجلس الأمن الدولي بأكثر من 55 شهيداً يمنياً!

جهينة نيوز

وصلت حصيلة المجزرة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي في الحديدة مساء اليوم إلى 52 شهيداً، إثر سلسلة غارات استهدفت ميناء الاصطياد السمكي وبوابة مستشفى الثورة العام في المدينة الواقعة غربي اليمن.

وقال مدير عام الطوارئ الصحية في الحديدة محمد حجر: إن استهداف تحالف العدوان لمستشفى الثورة كان "مباشراً"، مشيراً إلى أن عدد الشهداء والجرحى إلى ارتفاع.

كما أطلقت هيئة مستشفى الثورة في الحديدة نداء استغاثة للمواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ جرحى غارات وقصف تحالف العدوان.

رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي وفي سلسلة من التغريدات على "تويتر"، اعتبر أن "العدوان يتحدى انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم وجلسته المفتوحة حول اليمن المخصصة لاستماع أعضاء المجلس من المبعوث لنتائج جهوده وخططه المستقبلية لإيجاد حل سلمي في اليمن، بتنفيذ غارات جوية أمام بوابة مستشفى الثورة ‎الحديدة وسقوط عشرات الضحايا".

ورأى الحوثي أن ارتكاب "العدوان الأميركي السعودي وحلفائه لهذه المجازر قبيل سويعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن، رسالة عملية بالرفض القاطع لمخرجات الجلسة المفتوحة والمغلقة ولجهود سلام المبعوث ولرئيس وأعضاء مجلس الأمن الأحرار"، مضيفاً أن هذه المجزرة تؤكد "للمرة الألف أن قادة العدوان يرفضون السلام".

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية بحكومة الإنقاذ الدكتور يوسف الحاضري أن المجزرة "جريمة نكراء ارتكبها العدوان عندما استهدف بوابة مستشفى الثورة في الحديدة والتي تكتظ بعشرات البائعين والمرضى وذويهم".

وقتل 7 جنود من قوات العدوان المشتركة بينهم قيادي، إثر تفجير الجيش واللجان آليتهم بعبوة ناسفة في الخط الساحلي بمديرية الدُريهمي جنوباً.

يأتي ذلك بعد ساعات على تدمير الجيش واللجان الشعبية بصاروخ موجه آلية عسكرية لقوات العدوان في مديرية التُحيتا جنوب محافظة الحُديدة، وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني.

وفي جبهة ما وراء الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدر عسكري يمني بإطلاق القوة الصاروخية اليمنية صاروخاً من طراز "زلزال 1" على تجمعات مرتزقة هادي والنظام السعودي قبالة منفذ عَلب بعسير.