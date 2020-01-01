«أبل» أول شركة تقنية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار

الخميس, 2 آب 2018 الساعة 20:27 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

«أبل» أول شركة تقنية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار

جهينة نيوز

أعلن تطبيق أسهم أبل الشهير "ستوكس" بالخطأ أنه "أول شركة تقنية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار أمريكي"، وهو ما وصفته تقارير إخبارية بـ"الخبر التاريخي غير المسبوق".

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن تطبيق "ستوكس" لم ينتظر إعلان "أبل" الرسمي المرتقب، وأعلنه بصورة مفاجئة.

ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة "أبل" رسميا إلى تريليون دولار، عندما يصل سعر سهمها إلى 206,49 دولار أمريكي، وهو رقم أشارت تقارير إلى أنه لن يستغرق وقتاً طويلاً حتى تبلغه.

وقفز سعر سهم "أبل"، اليوم إلى 5,4%، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، ليبلغ سعر السهم حوالي 200,48 دولار أثناء التعاملات.

وتبلغ حاليا القيمة السوقية لـ"أبل" نحو 971 مليار دولار أمريكي، أي أنها فعلياً قاربت على الوصول إلى عتبة التريليون دولار.


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