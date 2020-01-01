الاتحاد الإنجليزي: نريد بقاء ساوثغيت لما بعد 2020

جهينة نيوز

يأمل الاتحاد الإنجليزي بالاحتفاظ بغاريث ساوثغيت مدرب المنتخب إلى ما بعد كأس أوروبا، مدركاً أنه قد لا يتمكن من مقاومة الإغراء المالي في حال أتيحت له فرصة تدريب أحد الأندية المحلية.

وقاد ساوثغيت (47 عاماً) منتخب "الأسود الثلاثة" للدور نصف النهائي لمونديال روسيا 2018، وذلك للمرة الأولى في البطولة العالمية منذ العام 1990، علماً بأن المنتخب الإنجليزي لم ينجح قبل المونديال الروسي في تحقيق سوى فوز واحد في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى منذ 16 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد مارتن غلين أمام الصحفيين في ملعب ويمبلي: "لقد كان غاريث رائعاً، ونريد منه أن يبقى لما بعد 2020".

وأضاف: "أعتقد أن يريد ذلك أيضاً، ولكن في حال تحدثنا عن الأمر سيكون ذلك بمثابة مباحثات لعقد. هو حالياً في إجازة، لذا سنتكلم معه عندما يعود"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه "لا يمكننا أبداً أن نتنافس مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من ناحية الراتب، والجميع يعرف ذلك".