كيف أصبح «بنزيما» الأب الروحي للبرازيلي «فينيسيوس جونيور»؟

جهينة نيوز

أوضحت تقارير صحفية أن أهمية الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، زادت بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن بنزيما تقدم خطوة للأمام، وبات القائد الثالث للفريق بعد راموس ومارسيلو، وبات يقوم بأدوار كبيرة في غرف الملابس منذ رحيل الدون، الذي كان يمتلك نفوذاً كبيراً داخلها.

وأشارت إلى أن بنزيما بات الأب الروحي للبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الجديد، والذي لا ينفصل أبداً عن المهاجم الفرنسي منذ وصوله إلى الفريق.

وأضافت أن بنزيما، يساعد جونيور على اكتساب ثقة زملائه وكذلك على التكيف مع أجواء الملكي، حيث يعرف لاعب ليون السابق أن ذلك أمر ليس سهلاً على الإطلاق.

ولفتت التقارير إلى أن التكيف أمر كان صعباً على بنزيما في موسمه الأول مع الريال، لكن انتهى به الأمر بأن أصبح أحد أكبر المهاجمين في تاريخ ريال مدريد الحديث.

وختمت بأن بنزيما، بات الآن مرآة للاعبين الشباب بالفريق، في ظل خبرته وأهميته في الفريق الملكي.