معرض الكتاب بدورته الثلاثين.. أكثر من 200 ألف عنوان وحسومات تصل إلى 70%

جهينة نيوز

حسومات تصل إلى 70% على أسعار الكتب ضمن معرض الكتاب السنوي، وحصر المشاركة على الإصدارات الجديدة، والمشاركة المتزايدة لدور النشر المحلية والعربية والتي فاقت المئتي دار اصطحبت معها أكثر من 200 ألف عنوان هذا العام مع استبعاد الكتب التي لا تتناسب مع واقع مجتمعنا والكتب القديمة باستثناء الكتب ذات المرجعية العلمية والأصيلة.

40 داراً من لبنان شاركت في معرض الكتاب بحسب نقيب الناشرين اللبنانيين وصاحبة دار الأندلس سميرة عاصي التي أوضحت أن هذا العدد من الدور المشاركة يعكس عمق العلاقة بين البلدين، معتبرة أن الهدف من المشاركة المساهمة في دعم الكتاب ونشره وليس الربح والتجارة.

من جهته أوضح رضا عوض صاحب دار رؤية للنشر والتوزيع في القاهرة أن الدورة الحالية للمعرض تكتسب أهمية خاصة بعد تطهير محيط دمشق من الإرهاب والانتصار على الإرهابيين وهي تظاهرة وعرس ثقافي حقيقي، مبيناً أن إصرار الشعب السوري على القراءة وتمسكه بالكتاب رغم كل الظروف الصعبة التي عاشها يشكلان حالة صمود للدفاع عن الوطن في وجه الأفكار الظلامية.

اسماعيل الطويل مدير التسويق في مركز دراسات الوحدة العربية بلبنان أكد أن مشاركة المركز جاءت لإثبات أن دمشق عادت وجه الثقافة في الوطن العربي، مبدياً اعتراضه على استبعاد بعض الكتب القديمة للمركز رغم احتوائها على مواضيع مهمة كقضايا الوحدة والقومية العربية ومشاكل النفط.

مدير دار المدى العراقية إيهاب القيسي لفت إلى أن معرض الكتاب في دمشق واحد من المعارض المهمة عربياً وأن دورته لهذه السنة تكتسب خصوصية بعودة الكتاب إلى الواجهة الثقافية السورية لتبقى دمشق صاحبة حضور خاص واستثنائي، مبيناً أن جناح الدار ضم عناوين جديدة على القارئ السوري معظمها نتاجات أدبية لكتاب عراقيين إضافة إلى المذكرات والسير الذاتية المترجمة وتقديمها للزوار بسعر التكلفة لتحقيق هدف الدار في الوجود بهذا المعرض.