السفير السوري في لبنان: سوريا بحاجة إلى كل أبنائها وتسهّل عودتهم بتوجيه من الرئيس الأسد

جهينة نيوز

قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي اليوم الخميس إنه بإمكان اللاجئين السوريين العودة مباشرة إلى بلادهم. وعقب لقائه بوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أوضح أنه "من ليس لديه من اللاجئين أية إشكالات تجاه الدولة المضيفة بإمكانه التوجه مباشرة إلى الحدود، لأن سوريا بحاجة إلى كل أبنائها وتسهّل لهم العودة بتوجيه من الرئيس بشار الأسد".

وأضاف علي أن المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة "إيجابية وتُسهم بالتنسيق مع القيادة السورية في تسهيل كل الأمور وتذليل بعض العقبات للسوريين، خصوصاً وأن القيادة لم تضع شروطاً تعجيزية بل على العكس هناك تسهيلات لإزالة أي عوائق".

ولفت علي إلى أن "الرئيس الأسد يُصدر سنوياً أكثر من مرسوم عفو عن كل من فر أو هرب أو من كانت لديه أوضاع معينة ويعطى مهلة لتسوية أوضاعه. وبالتالي فإن عدد السوريين الذين يعودون إلى الخدمة الإلزامية غير قليل وكذلك هناك مجال وبشكل مستمر لدفع البدل النقدي لمن أمضى أكثر من أربع سنوات خارج سوريا".

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