الفريق رودسكوي: الجيش العربي السوري أحكم سيطرته على كامل الحدود السورية الأردنية

جهينة نيوز

أعلنت هيئة الأركان الروسية، اليوم الخميس، إنهاء وجود «داعش» و«النصرة» في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سورية.

وقال رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية الفريق سيرغي رودسكوي: إن عملية تحرير محافظات جنوب غرب سورية جاءت بناءً على مطالبة السكان بتوفير الحماية لهم من أعمال العنف والممارسات التعسفية لإرهابيي «داعش» و«النصرة»، مبيناً أنه في ظل عدم قيام الولايات المتحدة والأردن بأي خطوات لاستقرار الوضع بموجب التزاماتهما كدولتين ضامنتين لمنطقة وقف التصعيد الجنوبية، استطاع الجيش العربي السوري بدعم من القوات الروسية تحرير المنطقة.

ولفت رودسكوي إلى أن العملية استهدفت التنظيمات الإرهابية فقط، حيث وافقت فصائل من المعارضة على المصالحة وانضم عدد منها للجيش العربي السوري في جهوده لإحلال الاستقرار وحماية المدنيين من الجماعات الإرهابية وهو ما أفسح المجال لعودة المهجرين إلى المنطقة، التي تشهد حالياً عمليات نزع الألغام وإعادة البناء وتشغيل أهم المرافق الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف رودسكوي أن الجيش العربي السوري أحكم سيطرته على كامل الحدود السورية الأردنية، ومهّد لاستئناف عمل قوات حفظ السلام الدولية في منطقة فك الاشتباك بين سورية والاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان، بعد أن تعطلت الاتفاقية منذ 2012 لاعتبارات أمنية.

وأعرب رودسكوي عن قلق الجانب الروسي إزاء تفاقم الأوضاع في إدلب نتيجة استهداف المسلحين مواقع للجيش السوري ومساكن مدنية في حلب وحماة واللاذقية، مشيراً إلى تسجيل 84 عملية قصف خلال الأيام الـ10 الماضية، وذلك إضافة إلى هجمات متكررة باستخدام طائرات بلا طيار ضد قاعدة حميميم الروسية انطلاقاً من إدلب.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن المناطق المتاخمة لجيب التنف الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية، تشهد ازدياد عدد عناصر «داعش»، الذين يحاولون الانطلاق منها لشن الهجمات على ريفي السويداء ودمشق، وعلى تدمر ودير الزور.

وجدد دعوة الجانب الأمريكي لتأمين الدخول الإنساني إلى المخيم في أسرع وقت، وتسهيل عودة المقيمين فيه إلى مناطقهم وإزالة القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف.