ايران ترد على أنباء منع عبور طائرات لها عبر مجال الكويت الجوي!

جهينة نيوز

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن الكويت لم تسمح بعبور طائرة إيرانية فوق أجوائها، ما دفع مسؤولا إيرانيا إلى توضيح الأمر.

وقال محمد رضا رنجبر، مدير مكتب الخطوط الجوية الإيرانية في الكويت،: "إن مرور الطائرات الإيرانية عبر أجواء الكويت مستمر دون أي مشاكل".

وأضاف في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية، اليزم الخميس، أنه في يوم الثلاثاء الماضي، حصلت مشكلة في رقم الرحلة 1565 للشركة، وتم تسويتها بالتنسيق مع السلطات الكويتية وواصلت الرحلة طريقها إلى إيران.

وقال: "بعد ذلك، جرت الرحلات الجوية بشكل طبيعي، وأنا أتحدث معك حاليا فإن أنظمة الملاحة الدولية تكشف عن عبور الطائرات الإيرانية فوق سماء الكويت".

وأكد رنجبر: "لا توجد حاليا مشاكل مع رحلات إيران إلى السعودية والعكس صحيح".

جدير بالذكر أن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، قال إن دول الخليج مستعدة لاحتمال إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.

وقال الرشيدي، في تصريح صحفي أدلى به أثناء تفقده محطة الزور الجنوبية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول احتمال إغلاق مضيق هرمز: "لدول الخليج خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ".

وفي 8 مايو/أيار، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات التي تم رفعها سابقا بموجب هذه الصفقة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تقييدية جديدة بحق الجمهورية الإسلامية.

كما أوضح ترامب أن بلاده ستعيد العقوبات الثانوية، أي تلك التي تستهدف الدول المتعاونة اقتصاديا مع إيران.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في وقت سابق من يوليو الجاري، أن قائمة هذه الإجراءات تشمل فرض حظر على شراء النفط الإيراني، مهددا بأن الولايات المتحدة ستطبق عقوبات بحق كل الدول التي ستواصل شراء النفط الإيراني.

وردا على هذه التهديدات تعهدت إيران، على لسان كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين، بأنها لن تسمح، من خلال إغلاق مضيق هرمز، لأي جهة أخرى بتصدير النفط من الخليج العربي حال تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها.