لافروف: ضرورة القضاء على الإرهابيين في إدلب وحل مسألة عودة المهجرين الى سورية

جهينة نيوز

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه يجب القضاء على الإرهابيين في إدلب بالتزامن مع حل مسألة عودة المهجرين إلى سوريا.

وقال لافروف للصحفيين: "العمل يجري على قدم وساق، ولا يزال هناك الكثير للقيام به، وبالتزامن مع القضاء على الإرهابيين الذين ما زالوا في إدلب على وجه الخصوص".

وبدأ الجيش السوري منتصف حزيران/يونيو الماضي، عمليات لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع عمليات مصالحة وطنية أطلقتها الحكومة السورية في المنطقة.

وسيطرت وحدات الجيش، خلال اليومين الماضيين، على قرى وبلدات حيط وسحم الجولان وجلين في حوض اليرموك وضيقت الخناق على من تبقى من فلول إرهابيي "داعش" في المنطقة.

سبوتنيك