وزير خارجية كوريا الشمالية يزور إيران قريباً

جهينة نيوز

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يانغ هو، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران قريبا.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن الوزير الكوري الذي يزور سنغافورة حاليا للقاء نظرائه على هامش اجتماع دول جنوب شرق آسيا الأعضاء في رابطة "آسيان"، سوف يزور طهران في ختام اجتماع الرابطة.

يذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري علق يوم الثلاثاء على عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبدئي بإجراء محادثات مع طهران، قائلا إن إيران ليست كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن جعفري، قوله: "السيد ترامب! إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرضك بعقد اجتماع… حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن ترامب الذي اقترح على إيران إجراء محادثات من دون شروط مسبقة مفاجئا الجميع، يقوم مجددا بتكرار ما فعله مع الزعيم الكوري الشمالي.

وصرح لودريان لإذاعة "فرانس آنفو"، الأربعاء: "الرئيس الأمريكي يقوم مجددا بتكرار ما فعله مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية.. يهاجم، يتخذ إجراءات صارمة وبعدها يقترح إجراء محادثات"، في إشارة إلى القمة التاريخية التي عقدها ترامب ونظيره الكوري الشمالي بعد تصعيد كلامي غير مسبوق بين الرجلين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط مسبقة لبحث كيفية تحسين العلاقات، التي شهدت توترا بعدما سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.

وسحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى النووية الكبرى في 2015، وسيعيد فرض عقوبات على طهران اعتبارا من 8 أغسطس بسبب دعمها لميليشيات تزعزع الأمن في عدة دول بالمنطقة.