أكثر من 49 ألفا إجمالي عدد طلبات الترشيح لمجالس الإدارة المحلية!

جهينة نيوز

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سليمان القائد أن عدد طالبي الترشيح لمجالس الادارة المحلية بلغ 49096 مرشحا في جميع المحافظات.

وحول عدد طالبي الترشيح بالمحافظات أوضح القاضي القائد أنه بلغ في محافظة دمشق 4000 وفي ريف دمشق 4630 وبالحسكة 3100 وفي دير الزور 1500 والسويداء 1616 ودرعا 1100 والرقة 1500 وإدلب 1500 والقنيطرة 2050 وحمص 5000 وحلب 4200 وطرطوس 4500 واللاذقية 9400 مرشح.

وأكد القائد أن لجان الترشيح بالمراكز التي حددتها وزارة الادارة المحلية في كل محافظة هي المسؤولة عن استقبال طلبات الترشيح ودراستها من الناحية القانونية والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة وذلك خلال خمسة ايام من تقديم طلب الترشيح لتعلن بعدها قبول أو رفض الطلب.

وأشار رئيس اللجنة القضائية العليا إلى أنه يتوجب على طالبي الترشيح مراجعة المراكز التي قدموا فيها طلباتهم لمعرفة نتيجة البت بها من قبل لجان الترشيح قبولا أو رفضا مبينا أنه يحق لطالبي الترشيح الذين رفضت طلباتهم الطعن أمام اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة والتي تصدر قرارها المبرم خلال ثلاثة ايام من تقديم الاعتراض.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 16 ايلول القادم.

سانا