نيمار يلتحق بسان جيرمان في الصين قبل الكأس السوبر

جهينة نيوز

التحق النجم البرازيلي نيمار بفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يخوض السبت في شينزين الصينية مباراة الكأس السوبر الفرنسية ضد موناكو.

والتقط نيمار الصور مع العاملين في المطار قبل أن يستقبله عشرات المشجعين الذين انتظروه في قاعة الوصول.

ونشرت صور في حساب نيمار على "تويتر" يظهر فيها النجم البرازيلي وهو يوقع للمشجعين قمصان نادييه السابق برشلونة الإسباني والحالي سان جيرمان الذي انتقل إليه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، والمنتخب البرازيلي الذي خاض معه تجرية مخيبة في مونديال روسيا 2018 حيث انتهى مشواره في ربع النهائي على يد بلجيكا (1-2).

ويبدأ سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الفرنسي في 12 آب/اغسطس على أرضه ضد كان.