الصين تدعو لوضع آلية للسلام في شبه الجزيرة الكورية

جهينة نيوز

دعت الصين اليوم الخميس للعمل على وضع آلية لإحلال السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وعبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن تحافظ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على الاتصالات بينهما وأن تبدد كل دولة مخاوف الأخرى حتى تنجح محادثاتهما.

وقال وانغ في منتدى آسيان في سنغافورة: "حري بنا في الوقت نفسه ونحن نعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، أن نمضي قدما في إنشاء آلية للسلام هناك، بما له من تأثير متبادل".

وكانت واشنطن وبيونغ يانغ قد اتفقتا في يونيو الماضي على إنهاء المواجهة النووية بينهما.

روسيا اليوم