الجيش الأردني يتصدي لارهابيين من "داعش" حاولوا التسلل إلى الأردن!

جهينة نيوز

أعلن الجيش الأردني، أنه تم مطاردة عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي على طول منطقة وادي اليرموك، عند محاولتها الاقتراب من حدود الأردن، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة.

وبحسب الجيش الأردني، فإن عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة استمرت من ظهر الثلاثاء الى ظهر يوم امس الأربعاء دون السماح لأي واحد منهم تجاوز الحدود الأردنية، وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم، وتابعت القوات السورية في المنطقة مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية.

وأكد الجيش الأردني أن قواته بأعلى درجات الجاهزة للتعامل مع أية عصابات أو عناصر إرهابية وبالقوة ولن تسمح لأي كان أن يجتاز حدود المملكة الأردنية الهاشمية من هذه العصابات التي يتم مطاردتها والتضييق عليها في مختلف مواقع انتشارها السابقة داخل الأراضي السورية.

الإعلام الحربي المركزي