"كولينا" يستقيل من رئاسة لجنة حكام "اليويفا"

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ "يويفا"، استقالة الإيطالي "بييرلويجي كولينا" رئيس لجنة الحكام من منصبه الذي شغله لمدة ثماني سنوات لأسباب شخصية.

وأصدر الـ "يويفا" بياناً رسمياً قيل فيه إن الإيطالي "روبرتو روسيتي"، سيخلف مواطنه "كولينا" كرئيس للجنة التحكيم في الاتحاد القاري.

وقال الاتحاد القاري للعبة عبر موقعه الإلكتروني:”كولينا تمكن من تحقيق طفرات مهمة في التحكيم، كما أنه أشرف، بالإضافة لأوجه عديدة، على إنشاء مركز التميز التحكيمي”.

ومن جانبه، قال "ألكسندر تشيفرين" رئيس الاتحاد القاري "لقد قدّم كولينا إسهامات كبيرة مع اليويفا، من خلال نظرته وتفهمه، والطريقة التي كان يدير بها المباريات"، وأضاف "أريد توجيه الشكر لكولينا على تفانيه طيلة السنوات الماضية، وعلى ما قدمه لكرة القدم الأوروبية كرئيس للجنة الحكام".

والجدير بالذكر أنه تم تعيين كولينا 58 عام، كمدير للحكام في اليويفا في العام 2010، بعد اعتزاله للتحكيم في الملاعب عام 2005