"خفض التوتر" في إدلب بشرط توقف الهجمات على "حميميم"

جهينة نيوز:

تناقلت وسائل الإعلام اتفاقاً جمع كل من تركيا وإيران وروسيا يقضي بتمديد "خفض التوتر" الخاص بمحافظة إدلب، شريطة إيقاف الهجمات التي تستهدف قاعدة "حميميم" الجوية.

وقال المتحدث باسم المعارضة في أستانة "أيمن العاسمي"، إن توصيات "أستانة10" التي تمت في مدينة "سوتشي" الروسية، نصت على تمديد اتفاق إدلب بشكل تلقائي عند انتهائه، والتأكيد على ضرورة إيقاف إطلاق الطائرات المسيّرة باتجاه مطار حميميم، وأضاف أن المطلوب في الوقت الراهن، حل المشاكل بين الطرفين من خلال تفاهمات عبّر عنها بقوله "لا نريد أي صدامات".

وقال رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانة "ألكسندر لافرينتيف" دعونا "المعارضة المسلحة" إلى تنسيق أكبر مع الأتراك.

ويشار إلى أنه صدر عن وزارة الخارجية التركية بياناً يؤكد على أن منطقة تخفيف التوتر في إدلب، عنصر أساسي في اتفاق "أستانة"، وينبغي الحفاظ عليه.

والجدير بالذكر أن روسيا أعلنت يوم الثلاثاء ٣١ تموز، أنها لا تنوي القيام بعملية عسكرية في إدلب حالياً، في حين صرح "الجعفري" لوسائل الإعلام أن وضع إدلب مرهون بالاتفاقات الحاصلة.