أموالٌ طائلة تضخها قطر في بريطانيا

جهينة نيوز:

بعد الحصار المفروض على قطر من السعودية وحلفاءها، أصبح الشغل الشاغل لقطر كيفية استثمار أموالها للنهوض باقتصادٍ متعب نتيجة الحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليها.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن قطر ضخت ما يزيد على 3 مليارات جنيه إسترليني في مشاريع داخل المملكة المتحدة، لتؤكد ثقتها في المملكة المتحدة بعد خروجها من الكتلة الأوروبية.

ويعاني الاقتصاد القطري بعد الحصار الذي فرضته عليها السعودية وثلاث دول عربية أخرى منذ أكثر من عام، ما دفعها لسحب 20 مليار دولار من ودائعها في الخارج لتخفيف عبء الحصار، وضخ سيولة في النظام المصرفي المحلي.

وأضافت "التايمز" أن الدوحة أنفقت أكثر من 3 مليارات جنيه في مشروعات البنية التحتية والعقارات ببريطانيا خلال الأشهر الـ16 الماضية، بالرغم مما تواجهه من تحديات مالية، وتوزعت على 1.1 مليار جنيه إسترليني في مشاريع البنية التحتية و1.7 مليار في العقارات.

ويشار إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة جزء من تعهدات أطلقتها قطر في آذار 2017، بإقامة استثمارات بقيمة 5 مليار جنيه إسترليني بالمملكة المتحدة.

وصرح وزير المالية القطري "علي شريف العمادي" للصحيفة البريطانية، بأن بلاده تعهدت باستثمار 5 مليار جنيه إسترليني في الداخل البريطاني خلال 3 سنوات، باعتباره سوقاً جيداً للاستثمار.

والجدير بالذكر أن لندن تواجه تحديات اقتصادية وسياسية جمّة بسبب عزمها الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتأتي الاستثمارات القطرية كعامل مساعد في التخفيف من الأزمة البريطانية الحالية.

المصدر: فاينانشيال تايمز