اتهامات بالتخابر مع الكيان الصهيوني يزيد الشرخ بين أطراف "المعارضة" ؟!!

جهينة نيوز:

في موقف يرمي إلى التنصل من شبهة التعامل مع الكيان الصهيوني أعلن ما يسمى بـ "الائتلاف السوري المعارض" الغارق في تبعيته لهذا الكيان أنه أوقف التعامل مع قناة "أورينت"بسبب التخابر مع إسرائيل .

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "آسيا" أن دائرة الإعلام والاتصال في "الائتلاف" قررت إيقاف التعامل مع قناة "أورينت" ومراسليها داخل سوريا وخارجها بصورة نهائية، وأنه تم "حذف مراسلي قناة أورينت من جميع القوائم البريدية الرسمية التابعة لهم".

ولمّحت المصادر أن سبب إيقاف التعامل هو فضيحة التمويل الإسرائيلي للقناة وعلاقة مسؤوليها بمخابرات الاحتلال.

والجدير بالذكر أن أعضاء "الائتلاف" أنفسهم قد زاروا الكيان الصهيوني عدة مرات، وكان على رأسهم "ميشيل كيلو"، "سهير الأتاسي"، "كمال اللبواني"، وغيرهم, وهم أنفسهم من قالوا أنهم يفضلون التعامل مع الكيان الصهيوني على التعامل مع أي دولة أخرى.