24 مليون ليرة تداولات الأول من آب وانخفاض مؤشر السوق 23 نقطة

جهينة نيوز

أنهى سوق دمشق للأوراق المالية جلسة الأول من آب بانخفاض ملحوظ بأحجام وقيم التداول حيث أغلقت الجلسة على حجم تداول قدره 33 ألف سهم موزعة على 52 صفقة بقيمة تداولات بلغت 24 مليون ليرة.‏

ورافق ذلك انخفاض بمؤشر السوق بحوالي 23 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5505 نقاط وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.42%.‏

وكان لسهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 25 ألف سهم بقيمة تداول مليون 18 ليرة من خلال 33 صفقة ليغلق سهمه على سعر 736 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -2 %، ومن ثم جاء سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل حيث تم تداول 3 آلاف سهم بقيمة تداول 2 مليون ليرة من خلال 7 صفقات ليغلق سهمه على سعر 568 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.5%، تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول 2550 سهماً بقيمة تداول مليون ليرة من خلال 3صفقات ليغلق سهمه على سعر 511 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.07%.‏

هذا ولا يزال سهم بنك سورية والخليج، موقوفاً عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك، إضافة لسهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء، الموقوف عن التداول لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج أسهمها بعد تعرضها لحالة سطو و سرقة من قبل العناصر المسلحة.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، شركة العقيلة للتأمين التكافلي، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، فرنسبنك - سورية، الشركة السورية الوطنية للتأمين، بنك قطر الوطني- سورية، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.‏

صحيفة الثورة