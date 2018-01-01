نادين الراسي من صورها المثيرة للجدل إلى الغناء.. والجمهور يردّ: "خلوها تعتزل"!

جهينة نيوز:

لا تتوقّف الممثلة اللبنانية "نادين الراسي" عن إثارة الجدل في مختلف إطلالاتها وتصريحاتها، إذ كشفت أخيراً خلال استضافة الإعلاميين رجا ناصر الدين ورودولف هلال لها، أنّها تستعدّ لإطلاق أغنية جديدة.

والجميع يتذكّر أنّ نادين صاحبة صوت جميل، وقد فازت في أحد مواسم برنامج "ديو المشاهير" عندما كانت قناة LBC تعرضه، وهي اليوم تستعدّ لطرح أغنية جديدة بعنوان "لا لا ما بخونك" من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان جان صليبا، وقد سجّلتها في استوديو ناصر الأسعد.

وفور شيوع الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، سارع عدد كبير من المغرّدين لدعوة نادين إلى الاعتزال أو حتى أخذ القرار اللازم واختيارها سواء للغناء أو التمثيل أو الابتعاد عن كليهما، إلّا أنّها لم تردّ.

وكانت نادين في نفس الحوار، قد كشفت أنّ عدداً كبيراً من الممثلين زملائها نصحوها بالابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك قام الفنان وائل كفوري بتنبيهها ممّا قد ينتج من مشاكل عن هذه المواقع وبالتالي نصحها بالابتعاد عنها.

المصدر: لها