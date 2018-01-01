بناء مسجد في أحد أحياء ميتشغان بأمر قضائي

جهينة نيوز:

حكم قاض بأن ضاحية في ديترويت بولاية ميتشغان الأميركية لم تنتهك أي قانون عندما وافقت على بناء مسجد في أحد أحيائها.

وأصدر القاضي غيرشوين دراين أمرا، الأربعاء، لصالح ستيرلينغ هايتس، وأعلن محامي عن مجموعة من السكان المعارضين لبناء مسجد المركز الإسلامي الأميركي أنه سيطعن على الحكم.

ورفضت المدينة خطط بناء المسجد في 2015 لأسباب قالت إنها تتعلق بالمرور ومواقف انتظار السيارات وغيرها.

ثم قام محامون عن بعض السكان بالاستئناف على الحكم، قائلين إن قوانين تقسيم مناطق ستيرليغ هايتس تعرضت لانتهاك، إلا أن القاضي اصدر الحكم المشار إليه.