ترامب يشكر الزعيم الكوري الشمالي على خطوته الكريمة

جهينة نيوز:

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشكر لكيم جونغ أون، وقال إنه يتطلع لمقابلة الزعيم الكوري الشمالي بعد إعادة رفات يعتقد أنه لجنود أميركيين قتلوا في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على "تويتر": "الزعيم كيم جونغ أون، أشكرك لوفائك بوعدك وبدء عملية إعادة رفات أحبائنا العظماء المفقودين. لست مندهشا على الإطلاق من اتخاذك هذه الخطوة الكريمة".

وأضاف: "كما أشكرك على خطابك الطيب وأتطلع لمقابلتك قريبا"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واستقبلت الولايات المتحدة الرفات، الأربعاء، في مراسم مهيبة، وشكرت كوريا الشمالية لوفائها بوعد قطعته خلال قمة عقدت ترامب وكيم في يونيو بإعادته.

ولم يسلم الكوريون الشماليون سوى بطاقة هوية واحدة، وهو ما يسلط الضوء على طريق طويل ينتظر جهود الجيش الأميركي للتعرف على هويات الرفات الموجود داخل 55 صندوقا.

ويقول خبراء إن تحديد هوية الرفات الذي يرجع لعشرات السنين، يمكن أن تستغرق من أيام إلى عقود.

وأشاد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بوصول الرفات إلى هاواي، باعتباره دليلا على نجاح القمة.

ولا يزال 7700 جندي أميركي شاركوا في الحرب الكورية في عداد المفقودين، من بينهم قرابة 5300 فيما أصبحت الآن كوريا الشمالية.

وخسرت دول أخرى تحت قيادة الأمم المتحدة جنودا لا يزالون في عداد المفقودين، مثل بريطانيا وأستراليا وكندا.