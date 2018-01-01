أبراج يوم الخميس 2018/8/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 8/2: صاحب بصيرة، محب للمعرفة، وديع، لطيف، عنيد، يعتمد عليه، فنان، منتج، مندفع، متمرد، صاحب هالة، يشتغل على الفن أو على الصوت، تشككك بسوابق خططك لكن ستحصل على ممتلكات، تحظى بتكريم، رحلة طويلة للبعض، وللبعض زواج، سوف تحقق امنيات قريباً، بالاجتهاد والصبر تنال هدفك، حظك سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يبدأ اليوم فترة ايجابية تعيد اليه نشاطه المفقود، بوسعه السيطرة على زمام الامور عليك اليوم ايجاد جديد أو تبحث عن امر مميز تعيش فترة واعدة افراح نجاحات، اليوم فترة جميلة بهذا الشهر وبإمكانك ان تدخل التنويع على حياتك الشخصية، انفراج وتسوية بما ان القمر عندك مولود الحمل.

الثور: تشعر بالتعب ينهال منك وتعتقد ان اليوم تقدر ان تواجه لكن فعلاً لا يمكنك ان تواجه لأنك تحتاج لراحة، فترة محبطة فارغة تماماً ممكن خبر وحسم، حاول انهاء اليوم بسلام او تواجه ضغوطات عراقيل امتحانات صعبة ممكن ان تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر لا داعي للتسرع، عليك ان تكون حذر مولود الثور.

الجوزاء: تنشط اجتماعياً تلتقي بالاصدقاء منهم يشاركون بمناسبة سعيدة يميل للتواصل مع الاخرين ينجح في حشد تأييد او دعم لقضيته يتحمس للقاء الناس والتعارف، يسافر وينضم لجمعية يهتم بشؤون أقرباء الشريك او اقربائه او وجه جديد يتعرف عليه او يرى وجه قديم له فترة لم يره اطلب امنية مولود الجوزاء.

السرطان: عليك ان ترتكز بجهودك اليوم نحو العمل وعلاقة مع المسؤولين بوسعك اثبات جدارتك والمحافظة على انجازاتك، اليوم تحدي تشتد الضغوطات عملك عليك ان تطهر مهاراتك قد تكون ظروف معقدة وصعبة وانت طباعك مشتتة وعصبي نتيجة الاضطرابات اليوم مولود السرطان.

الاسد: تنشطون في سفر او اتصال بعيد تزداد رغبتك بالتقرب من احبائك وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك، تطورات غنية بالفرص المناسبة اليوم العواصف تنحسر قليلاً وترتفع المعنويات وتطمأن خواطرك نسبياً، فترة مناسبة للسفر لورشات العمل وللقاءات وللأوراق والمعاملات مولود الاسد.

العقرب: اليوم منهمك ومتعب من مشاغل عائلية، تبحث عن الراحة وعن كل ما هو مفيد واليوم قلق وتذمر اشارة الى تصليحات واعطال منزلية، بالعموم اليوم نهار متعب مولود العقرب.

العذراء: تعيد تنظيم امورك المالية فرصة متاحة لمكسب من شراكة تعويض صحتك او صحة قريب بحاجة للرعاية لا تتشبث بالمواقف المتصلبة، كن مرن ومبتسم اليوم تريد الدبلوماسية وتكون وتعبر عن رأيك بجرأة ممكن وجود معرفة لوجه جديد وممكن وجود ضرائب ومعاملات تخص الاستشفاء او فواتير او استحقاقات لك مولود العذراء.

الميزان: ينصب اهتمامك حول تدعيم شراكتك سواء بالعمل او العاطفة يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الاجواء قد تكون متوترة ركز جيداً ولا ترتجل الاجواء ضاغطة نسبياً مسؤوليات كبيرة هدئ من روعك ولا تنفعل اليوم مولود الميزان.

الجدي: اليوم تفضل تركيز حول شؤونك البيتية والعائلية بوسعك ادخال تعديل مطلوب على المسكن تبدو مضطرباً مرهف الحس بعض الشيء ممكن ان تشعر بارتباك أو تغضب بسرعة، تجنب الخصام والجدال كلياً ومن المحبذ اليوم عدم القاء اللوم على الاحبة اعمال انشغالات منزلية تصليحات لك مولود الجدي.

القوس: تشتد رغبتك بالتقرب من احبائك تعزز علاقتك معهم، يوم مناسب نشاط فني اليوم تحمل اجواء سحرية مفاجئات سعيدة تكون نظرتك للحياة متفائلة قد تندم على تصرفاتك الاخيرة ممكن ان تخاول ان ترتب امور واليوم فترة بناءة وايجابية ممكن وجود قصة تتعلق بأطفال او خبر يخص اولاد او تغيير مكان اقامتك مولود القوس.

الدلو: تككثر لديك الاتصالات والتنقلات يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة، تمتع بسرعة بديهية، باستطاعتك مناقشة الامر الصعب، طرح افكار جديدة، تحصل على فرصة جيدة، مشاعرك تبرير مواقفك تنشط تنقلاتك واتصالاتك اليوم مولود الدلو.

الحوت: فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منهن من يحصل على هدية او جائزة قد تحتاج لمساعدة جهة فلا تتكبر اليوم يوجد اعمال لصالحك اليوم تسهل حياتك لا تسمح لأحد ان يغشك كن حريصاً على اموالك وممتلكاتك عزز وضعك المالي وللبعض عندهم مصاريف وللبعض مكاسب واشياء ضائعة مولود الحوت.