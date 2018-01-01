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أبراج يوم الخميس 2018/8/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
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صور من احتفالات قواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري
الأربعاء, 1 آب 2018 الساعة 23:46 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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بالخريطة سيطرة الجيش العربي السوري على بلدة الشجرة وقرية عابدين في ريف درعا الشمالي الغربي
بلدتان ويسيطر الجيش العربي السوري على كامل القنيطرة
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