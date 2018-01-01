صور من احتفالات قواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري

الأربعاء, 1 آب 2018 الساعة 23:46 | شؤون محلية, أخبار محلية

صور من احتفالات قواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري

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